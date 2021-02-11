Кличко призвал подарить памятник Шевченко Флоренции. Фото: Consolato Onorario

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Виталий Кличко, мэр Киева, призвал депутатов Киевсовета поддержать решение о передаче памятника Тарасу Шевченко в город Флоренция в Италии.

Об этом он заявил во время открытия заседания Киевсовета.

В продолжение дружеских отношений и сотрудничества с мэрией и городом Флоренция мы должны передать памятник Тарасу Шевченко нашим итальянским друзьям. Его установят во Флоренции. Скульптура великого Кобзаря создана за средства меценатов, — сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что несколько лет назад в Киеве установили на Владимирской горке памятник выдающемуся итальянскому поэту Данте Алигьери.

Идея установить памятник Шевченко во Флоренции появилась еще в 2015 году. Выполнение плана затянулось на несколько лет из-за подготовки документации, потому что вся центральная часть Флоренции находится под защитой ЮНЕСКО.

Открытие памятника в 2021 году собираются приурочить ко дню рождения Шевченко, 9 марта.

Флорентийский городской совет дал разрешение на установление бронзовой скульптуры на территории библиотеки Облате.

В декабре во дворе библиотеки демонтировали старый фонтан, на этом месте и установят памятник Тарасу Шевченко.