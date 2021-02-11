Пам'ятник Шевченку планують встановити у Флоренції. Фото: Consolato Onorario

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Віталій Кличко, мер Києва, закликав депутатів Київради підтримати рішення про передачу пам’ятника Тарасу Шевченку в місто Флоренція в Італії.

Про це він заявив під час відкриття засідання Київради.

У продовження дружніх відносин та співпраці з мерією і містом Флоренція ми маємо передати пам’ятник Тарасу Шевченку нашим італійським друзям. Його встановлять у Флоренції. Скульптура великого Кобзаря створена за кошти меценатів, — сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що кілька років тому в Києві встановили на Володимирській гірці пам’ятник видатному італійському поету Данте Аліг'єрі.

Ідея встановити пам’ятник Шевченку в Флоренції з’явилася ще у 2015 році. Виконання задуму затяглося на кілька років через підготовку документації, адже вся центральна частина Флоренції перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Відкриття пам’ятника у 2021 році збираються приурочити до дня народження Шевченка, 9 березня.

Флорентійська міська рада надала дозвіл на встановлення бронзової скульптури на території бібліотеки Облате.

У грудні на подвір’ї бібліотеки демонтували старий фонтан, на цьому місці й встановлять пам’ятник Тарасу Шевченку.