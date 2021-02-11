Дубінський, Бужанський й інші “слуги” взялися за мову — хочуть скасувати штрафи — українська мова

https://racurs.ua/ua/n150294-dubynskyy-bujanskyy-y-inshi-slugy-vzyalysya-za-movu-hochut-skasuvaty-shtrafy.html

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Штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної хочуть скасувати народні депутати з фракції «Слуга народу». Для цього вони зареєстрували законопроект № 4638.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону, датованій 25 січня 2021 року.

Запровадження нових грошових стягнень під час поширення коронавірусу COVID-19 в Україні призведе до погіршення стану представників малого та середнього бізнесу в Україні. Таким чином накладення штрафів на суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території України, за порушення вимог, встановлених законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не сприятиме консолідації та розвиткові української нації, культурної, мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, — йдеться в пояснювальній записці.



Нагадаємо, 16 січня 2021 року набула чинності ст. 30 закону про мову, а отже відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.