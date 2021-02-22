Мовний скандал у футболі — за покараного тренера заступився омбудсмен. Фото: sport.segodnya.ua

https://racurs.ua/ua/n150772-movnyy-skandal-u-futboli-za-pokaranogo-trenera-zastupyvsya-ombudsmen.html

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Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, направив главі Української асоціації футболу Андрію Павелку листа у зв’язку з мовним скандалом під час матчу Львів — Колос.

Йдеться про поведінку одного з арбітрів, який, за словами головного тренера Львова Віталія Шумського, вимагав для нього жовту картку за прохання розмовляти українською мовою. Про це Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у поведінці суддів Миколи Кривоносова і Віктора Копієвського можуть бути ознаки порушення норм закону про функціонування державної мови.

Для прийняття подальшого рішення прошу у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови при обслуговуванні матчу і пред’явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації, — йдеться у листі.

Самі арбітри пояснювати Шумському своє рішення наразі відмовилися.

Нагадаємо, скандальний епізод стався під час матчу 15-го туру Української прем'єр-ліги між футбольними клубами «Львів» та «Колос», який відбувся у Львові 20 лютого.

Тренер господарів Віталій Шумський після перепалки з четвертим арбітром отримав жовту картку від головного рефері Віктора Копієвського. Пізніше Шумський заявив, що під час діалогу з резервним суддею Миколою Кривоносом попросив арбітра розмовляти з ним українською мовою.

За його словами, арбітр не дослухався до його прохання, а натомість передав по рації головному рефері показати тренеру жовту картку.