Тренер футбольного клубу отримав жовту картку за українську мову

Тренер футбольного клубу «Львов» обурений отриманою жовтою карткою, фото: «Первый Тульский»

https://racurs.ua/ua/n150704-trener-futbolnogo-klubu-otrymav-jovtu-kartku-za-ukrayinsku-movu.html

Ракурс

Скандальний епізод стався під час матчу 15-го туру Української прем'єр-ліги між футбольними клубами «Львів» та «Колос», який відбувся у Львові вчора, 20 лютого. Тренер господарів Віталій Шумський після перепалки з четвертим арбітром отримав жовту картку від головного рефері Віктора Копієвського.

Пізніше Шумський заявив, що під час діалогу з резервним суддею Миколою Кривоносом попросив арбітра розмовляти з ним українською мовою. За словами Шумського, арбітр не дослухався до його прохання, а натомість передав по рації головному рефері показати тренеру жовту картку, повідомляє видання «Чемпіон».

Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я задав йому питання: «Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?» — зазначив Шумський. — Я б хотів, щоб четвертий арбітр пояснив всій Україні, через що він попросив дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути.

Скандальний епізод стався на 67-й хвилині матчу. Сам матч завершився з рахунком 2:0 на користь «Колоса».

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