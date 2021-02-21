Тренер футбольного клуба получил желтую карточку за украинский язык

Тренер футбольного клуба «Львов» возмущен полученной желтой карточкой, фото: «Первый Тульский»

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Скандальный эпизод произошел во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги между футбольными клубами «Львов» и «Колос», который состоялся во Львове вчера, 20 февраля. Тренер хозяев Виталий Шумский после перепалки с четвертым арбитром получил желтую карточку от главного рефери Виктора Копиевского.

Позже Шумский заявил, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к его просьбе, а взамен передал по рации главному рефери показать тренеру желтую карточку, сообщает издание «Чемпион».

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?» — отметил Шумский. — Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, почему он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Скандальный эпизод произошел на 67-й минуте матча. Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Колоса».

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