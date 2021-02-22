У більшості регіонів України 23 лютого опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n150771-nevelyki-opady-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-23-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 23 лютого буде без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише на Лівобережжі місцями можливі невеликі опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На Правобережжі місцями можливий туман, на дорогах — ожеледиця.

Погода в Києві 23 лютого буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −2…−4°, вдень — 0…-2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +6…+8°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі термометри покажуть 0…−2°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без істотних опадів. Вночі очікується температура повітря −3…−5°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде зі снігом вночі та без опадів вдень. Протягом доби температура перебуватиме в межах −11…−13°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 23 лютого буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +7…+9° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 лютого буде досить неспокійним, очікуються збурення, а наприкінці доби — магнітна буря.