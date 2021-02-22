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Ракурс
Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Засніжена Бердянська коса стала схожою на Арктику (ФОТО)

22 лют 2021, 12:48
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Бердянська коса, яка відокремлює Бердянську затоку від Азовського моря, вразила взимку своєї красою.

Знімки засніженої Бердянської коси в Запорізькій області опублікувала місцева фотограф Юлія Покас. Вона порівняла Бердянську косу з Антарктикою. Про це йдеться на сторінці фотографа у Facebook.

Арктика?! Ні! Зима на Бердянській косі. Крижана краса, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого тижня Азовське море атакував шторм, пориви вітру сягнули 25−28 м/с. Також фіксувалися сильні хуртовини та високі хвилі.

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Як відомо, Бердянська коса, яка відділяє Бердянську затоку від Азовського моря, розташовується в межах міста Бердянськ, а її площа становить 18 кв. км. Коса є частиною природного Приазовського національного парку. Флора на Бердянській косі дуже різноманітна.

Тут зустрічається більше 350 видів рослин, деякі занесені в список Червоної книги. У морі тут водиться більше 70 видів риб, а серед звірів тут мешкають степові коти, куниці, лисиці, зайці, їжаки, ласки, кулики, качки, чайки, очеретянки, чаплі та лебеді. На косі розташовані десятки санаторіїв та пансіонатів.

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook


Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

Нагадаємо, 15 лютого набережна міста Бердянськ стала схожою на казкове місце, оскільки покрилася льодом. Фотознімки казкового місця опублікувала місцева фотохудожниця.

Джерело: Ракурс


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