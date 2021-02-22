Засніжена Бердянська коса. Фото: Юлія Покас у Facebook

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Ракурс

Бердянська коса, яка відокремлює Бердянську затоку від Азовського моря, вразила взимку своєї красою.

Знімки засніженої Бердянської коси в Запорізькій області опублікувала місцева фотограф Юлія Покас. Вона порівняла Бердянську косу з Антарктикою. Про це йдеться на сторінці фотографа у Facebook.

Арктика?! Ні! Зима на Бердянській косі. Крижана краса, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого тижня Азовське море атакував шторм, пориви вітру сягнули 25−28 м/с. Також фіксувалися сильні хуртовини та високі хвилі.

Як відомо, Бердянська коса, яка відділяє Бердянську затоку від Азовського моря, розташовується в межах міста Бердянськ, а її площа становить 18 кв. км. Коса є частиною природного Приазовського національного парку. Флора на Бердянській косі дуже різноманітна.

Тут зустрічається більше 350 видів рослин, деякі занесені в список Червоної книги. У морі тут водиться більше 70 видів риб, а серед звірів тут мешкають степові коти, куниці, лисиці, зайці, їжаки, ласки, кулики, качки, чайки, очеретянки, чаплі та лебеді. На косі розташовані десятки санаторіїв та пансіонатів.

Нагадаємо, 15 лютого набережна міста Бердянськ стала схожою на казкове місце, оскільки покрилася льодом. Фотознімки казкового місця опублікувала місцева фотохудожниця.