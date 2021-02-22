Основних союзників «Слуги народу» в Раді назвав КВУ. Фото: ВР

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У Верховній Раді дев’ятого скликання найчастіше за закони голосують депутати «Слуги народу», групи «Довіра» та фракції «Голос».

З вересня 2020 року по січень 2021 року було прийнято 86 законів (без урахування ратифікаційних документів). В середньому кнопку «за» натиснули лише 84% або 206 з 247 «слуг народу», повідомили в Комітеті виборців України.

Решту голосів, яких не вистачало для прийняття рішень, часто забезпечували депутати групи «Довіра» і фракції «Голос».

В середньому «за» натискали 66% (13 депутатів) групи «Довіра» і 65% (12 депутатів) з «Голосу». Саме депутати цих політичних сил активно допомагали монобільшості приймати закони тоді, коли власних голосів «слугам народу» не вистачало.

За даними голосувань близько до умовної коаліції зі «слугами народу» повинні знаходитися фракція «Голос» і група «Довіра». Саме у цих політичних сил частіше за інших збігаються результати голосувань з монобільшістю. В середньому протягом вересня-січня депутати «Слуги народу», «Голосу» і «Довіри» разом забезпечували 231 голос, що було достатнім для прийняття законів, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В інших фракцій та груп показники підтримки рішень парламенту є нижчими. В середньому за прийняті рішення голосували 62% депутатів «Європейської солідарності» та 51% позафракційних депутатів.

Також кнопку «за» в середньому натискали половина депутатів ВО «Батьківщина» (50%) та групи «За майбутнє" (45%).

За результатами моніторингу, загалом депутати всіх фракцій і груп переважно підтримують рішення парламенту. Винятком є нардепи «Опозиційної платформи — За життя», які демонструють низький рівень підтримки прийнятих законів.

В середньому «за» голосують тільки 23% депутатів ОПЗЖ. При цьому за 20 законів 86 парламентаріїв ОПЗЖ не дали жодного голосу.

За останні п’ять місяців роботи «слуги» забезпечили 226 голосів лише за прийняття двох законів. Йдеться про проекти законів № 1055−1 (про оренду державного та комунального майна) та № 4100-д (про внесення змін до Бюджетного кодексу України).

За решту законів проголосувало менше, ніж 226 народних депутатів «Слуги народу». Рішення були прийняті Радою шляхом голосів депутатів інших фракцій та груп.