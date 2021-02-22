Основных союзников «Слуги народа» в Раде назвал КИУ. Фото: ВР

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В Верховной Раде девятого созыва чаще всего за законы голосуют депутаты «Слуги народа», группы «Доверие» и фракции «Голос».

С сентября 2020 года по январь 2021 года было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку «за» нажали лишь 84% или 206 из 247 «слуг народа», сообщили в Комитете избирателей Украины.

Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы «Доверие» и фракции «Голос».

В среднем «за» нажимали 66% (13 депутатов) группы «Доверие» и 65% (12 депутатов) из «Голоса». Именно депутаты этих политических сил активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов «слугам народа» не хватало.

По данным голосований близко к условной коалиции со «слугами народа» должны находиться фракция «Голос» и группа «Доверие». Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты «Слуги народа», «Голоса» и «Доверия» вместе обеспечивали 231 голос, что было достаточным для принятия законов, — сказал глава КИУ Алексей Кошель.

У других фракций и групп показатели поддержки решений парламента является ниже. В среднем за принятые решения парламента голосовали 62% нардепов «Европейской солидарности» и 51% внефракционных депутатов.

Также кнопку «за» в среднем нажимали половина депутатов ВО «Батькивщина» (50%) и группы «За будущее» (45%).

По результатам мониторинга, в целом депутаты всех фракций и групп преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются нардепы «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов.

В среднем «за» голосуют только 23% депутатов ОПЗЖ. При этом за 20 законов 86 парламентариев ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

За последние пять месяцев работы «слуги» обеспечили 226 голосов за принятие только двух законов. Речь идет о проектах законов № 1055−1 (об аренде государственного и коммунального имущества) и № 4100-д (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины).

За остальные законы проголосовало меньше 226 народных депутатов «Слуги народа». Решения были приняты Верховной Радой путем голосов депутатов других фракций и групп.