Заснеженная Бердянская коса. Фото: Юлия Покас в Facebook

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Ракурс

Бердянская коса, которая отделяет Бердянский залив от Азовского моря, поразила зимой своей красотой.

Снимки заснеженной Бердянской косы в Запорожской области опубликовала местная фотограф Юлия Покас. Она сравнила Бердянскую косу с Антарктикой. Об этом говорится на странице фотографа в Facebook.

Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе. Ледяная красота, — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели Азовское море атаковал шторм, порывы ветра достигали 25−28 м/с. Также фиксировались сильные метели и высокие волны.

Как известно, Бердянская коса, которая отделяет Бердянский залив от Азовского моря, располагается в черте города Бердянск, а ее площадь составляет 18 кв. км. Коса является частью природного Приазовского национального парка. Флора на Бердянской косе очень разнообразна.

Здесь встречается более 350 видов растений, некоторые занесены в список Красной книги. В море здесь водится более 70 видов рыб, а среди зверей здесь обитают степные коты, куницы, лисицы, зайцы, ежи, ласки, кулики, утки, чайки, камышевки, цапли и лебеди. На косе расположены десятки санаториев и пансионатов.

Напомним, 15 февраля набережная города Бердянск стала похожей на сказочное место, поскольку покрылась льдом. Фотоснимки сказочного места опубликовала местная фотохудожница.