В большинстве регионов Украины 23 февраля осадки не ожидаются

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Погода в Украине 23 февраля будут без существенных осадков в большинстве регионов.

Лишь на Левобережье местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На Правобережье местами возможен туман, на дорогах — гололед.

Погода в Киеве 23 февраля будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −2…−4°, днем — 0…-2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью термометры покажут 0…-2°, днем — 5…+7°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха −3…−5°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом ночью и без осадков днем. В течение суток температура будет находиться в пределах −11…−13°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 23 февраля будут без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +7…+9° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 февраля будет достаточно неспокойной, ожидаются возмущения, а в конце дня — магнитная буря.