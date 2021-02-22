Таран перепутал МВФ с Минфином, называя виновного в задержке выплат военным

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Андрей Таран, глава Министерства обороны Украины, спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос журналистов о задержке выплат военнослужащим.

Средства все (для военнослужащих — ред.) выплачиваются в том числе и на оздоровление. Но идет определенная задержка. О задержке — это вопрос не ко мне, его лучше направить в Международный валютный фонд. Вопрос приближения бюджета, для того, чтобы платить все вовремя…, — отметил Таран.

В это время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подсказал главе Минобороны, что речь идет не о МВФ, а о Минфине. Однако Таран запутался и стал одновременно вспоминать два финучреждения.

…Для того, чтобы платить все вовремя… Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ, — заявил Таран.

Хомчак снова указал ему на ошибку, добавив, что «МВФ — это немного другое». После паузы глава оборонного ведомства рассмеялся и извинился.

Хорошо, Министерство финансов, сорри, — резюмировал Таран.

Кроме этого, он прокомментировал вопрос реализации оборонного заказа.

Много спекуляций было вокруг выполнения государственных оборонных заказов. Гособоронзаказ 2020 года был выполнен на 99,5%… Вы понимаете, что вопрос, во-первых, политизирован, а во-вторых, за каждым украинским предприятием, которое производит вооружение и военную технику, стоят интересы определенных групп… Минобороны вместе с Вооруженными силами решило потратить средства, так как этого требуют интересы ВСУ, а не так, как кому-то хотелось, — заявил глава Минобороны.