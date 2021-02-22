Растаможка «евроблях» — в СН заявили о «последней возможности»

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Ракурс

Вопрос с растаможкой «евроблях» — автомобилей на еврономерах — решен. Так утверждают в «Слуге народа», комментируя принятие в первом чтении двух новых законов.

У граждан будет 180 дней, чтобы растаможить авто по очень низкой цене, а рассчитать стоимость будет просто, учитывая только три фактора, сообщил один из авторов законопроектов № 4643-д и № 4644-д народный депутат Александр Ковальчук.

Рада поддержала их в первом чтении. Ковальчук утверждает, что они «окончательно решают вопрос растаможивания автомобилей на еврономерах».

Я обращаюсь к украинцам и говорю: «Друзья, это последняя возможность. У вас будет 180 дней для того, чтобы растаможить авто по очень низкой цене», — заявил Ковальчук.

По его словам, калькулятор растаможивания учитывает только три фактора:

возраст автомобиля;

тип двигателя;

объем двигателя.

Средняя стоимость растаможивания «евробляхи» по этой формуле составит 700−800 евро. Ковальчук рассчитывает на дополнительные 14 млрд грн за растаможивание 500 тыс. «евроблях».

К тому же мы предоставляем возможность владельцам «евроблях» растаможку на льготных условиях или же выехать за пределы Украины. И что очень важно — проект предусматривает освобождение от ответственности в 170 тыс. грн в течение этого льготного периода, — рассказывает Ковальчук.

По его мнению, у общественных организаций «евробляхеров» нет выбора, а если они не согласятся, то их ожидают штрафплощадки и конфискации.

Минфин разработал процедуру растаможивания по новым правилам. На это предусмотрено законом два месяца. Затем начнутся 180 дней для окончательного растаможивания.

Граждане, которые захотят ввезти автомобиль после начала действия нового закона, должны подождать принятие еще одного нормативного акта. Его в СН обещают написать для растаможивания всех авто. Ковальчук обещает, что платеж будет снижаться постепенно — в течение 5−7 лет.