Растаможить «евробляхи» за 1 тыс. евро предварительно позволила Рады

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Растаможка «евроблях» по тарифу до 1 тыс. евро предварительно позволила Верховная Рада. Для этого во время пленарного заседания 18 февраля народные депутаты в первом чтении поддержали два законопроекта — № 4643-д и № 4644-д, предусматривающие внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о взимании налогов и сборов, других обязательных платежей, объектов налогообложения, которыми являются транспортные средства, предусматривает:

урегулирование вопроса таможенного оформления транспортных средств;

обеспечение соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита;

учет интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

По результатам голосования законопроект № 4643-д 259 голосами принят за основу. Кроме этого, депутаты 293 голосами поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Если законопроекты примут во втором чтении, при расчете стоимости растаможки будет учитываться возраст автомобиля, тип и объем двигателя. Также документами предусмотрено, что владелец автомобиля, который был ввезен в страну с нарушениями при прохождении таможни, обязан в течение 180 дней со дня вступления закона в силу оплатить сумму акцизного сбора и НДС. Эти нормы не распространяются на машины, ввезенные со страны агрессора и / или не отвечающих хотя бы стандарту Евро-2.

Напомним, ранее в финансовом комитете Верховной Рады отмечали, что растаможка для автомобилей, ввезенных в страну до 31 декабря 2020 года включительно не должна превышать 1 тыс. евро.