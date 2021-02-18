Розмитнити “євробляхи” за 1 тис. євро попередньо дозволила Рада

https://racurs.ua/ua/n150609-rozmytnyty-ievroblyahy-za-1-tys-ievro-poperedno-dozvolyla-rada.html

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Розмитнення «євроблях» за ціною до 1 тис. євро попередньо дозволила Верховна Рада. Для цього під час пленарного засідання 18 лютого народні депутати у першому читанні підтримали два законопроекти — № 4643-д і № 4644-д, які передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів.

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби передбачає:

врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів;

забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту;

врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні зазначеного питання.

За результатами голосування законопроект № 4643-д 259 голосами ухвалено за основу. Окрім цього, депутати 293 голосами підтримали у першому читанні законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Якщо законопроект ухвалять у другому читанні, при розрахунку вартості розмитнення буде враховуватися вік автомобіля, тип і обсяг двигуна. Також документами передбачено, що власник автомобіля, який був ввезений в країну з порушеннями при проходженні митниці, зобов’язаний протягом 180 днів з дня набрання законом чинності оплатити суму акцизного збору і ПДВ. Ці норми не поширюються на машини, ввезені з країни агресора і/або які не відповідають хоча б стандарту Євро-2.

Нагадаємо, раніше в фінансовому комітеті Верховної Ради зауважили, що розмитнення для автомобілів, запроваджених в країну до 31 грудня 2020 року включно не повинна перевищувати 1 тис. євро.