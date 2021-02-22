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Хакеры из государства-агрессора начали применять новый механизм кибератак, фото:
Российские хакеры используют новый механизм кибератак — деталиhttps://racurs.ua/n150776-rossiyskie-hakery-ispolzuut-novyy-mehanizm-kiberatak-detali.htmlРакурс
Российские хакеры начали использовать новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее.
Об этом свидетельствует проведенный украинскими специалистами анализ атак, осуществляемых на украинский сегмент интернета (преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны), начиная с 18 февраля, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По информации специалистов СНБО, хакеры инфицируют уязвимые веб-серверы вирусом, скрыто делающим их элементом бот-сети, которая используется для DDOS-атак (атак, целью которых является перегрузить интернет-ресурс множеством запросов, сделав его недоступным для пользователей) на другие ресурсы.
Такие скомпрометированы ресурсы в автоматическом режиме блокируются системами безопасности интернет-провайдеров путем внесения их в «черный список».
Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей, — подчеркивают в СНБО.
Отмечается, что соответствующие атаки осуществлялись на сайты СБУ, СНБО, а также ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий.
Напомним, 18 февраля из-за хакерской атаки стал недоступен сайт СБУ.
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