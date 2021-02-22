Хакери з держави-агресора почали застосовувати новий механізм кібератак, фото:

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Ракурс

Російські хакери почали використовувати новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше.

Про це свідчить проведений українськими фахівцями аналіз атак, які здійснюються на український сегмент інтернету (переважно на веб-сайти сектору безпеки і оборони), починаючи з 18 лютого, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

За інформацією фахівців РНБО, хакери інфікують вразливі веб-сервери вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, котра використовується для DDOS-атак (атак, метою яких є перевантажити інтернет-ресурс безліччю запитів, зробивши його недоступним для користувачів) на інші ресурси.

Такі скомпрометовані ресурси в автоматичному режимі блокуються системами безпеки інтернет-провайдерів шляхом внесення їх до «чорного списку».

Таким чином, навіть після закінчення фази DDoS атаковані веб-сайти залишаються недоступними для користувачів, — наголошують у РНБО.



Зазначається, що відповідні атаки здійснювалися на сайти СБУ, РНБО, а також ресурси інших державних установ та стратегічних підприємств.

Нагадаємо, 18 лютого через хакерську атаку став недоступним сайт СБУ.