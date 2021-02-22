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Ракурс
Онлайн-карту марсоходу NASA створив українець. Фото: NASA

Онлайн-карту марсоходу NASA створив українець (ФОТО)

22 лют 2021, 16:56
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NASA, космічне агентство, використовує українську розробку для відображення місцезнаходження марсоходу Perseverance.

Одне з найприємніших застосувань Leaflet останнього часу — мапа Perseverance на поверхні Марса від NASA. Пишаюсь, — написав розробник Володимир Агафонкін на сторінці у Facebook.

Онлайн-карту марсоходу NASA створив українець. Джерело: NASA

Йдеться про онлайн-карту на сайті NASA, за допомогою якої можна подивитися, де зараз знаходиться марсохід Perseverance.

Карту створили за допомогою бібліотеки Leaflet, яку написав Володимир Агафонкін.

Раніше марсохід NASA Perseverance (Наполегливість) успішно приземлився на Марсі.


Космічний апарат сів у кратері Єзеро, який розташований на північ від екватора Червоної планети. Подорож апарата до точки призначення тривала понад півроку.

Нагадаємо, NASA отримала повідомлення від гелікоптера Ingenuity з Марса — апарат перебуває на марсоході Perseverance, який здійснив посадку на Червоній планеті 18 лютого.

Джерело: Ракурс


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