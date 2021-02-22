Пристосуватися до Марса вдалося деяким різновидам «землян»

Марс. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150757-prystosuvatysya-do-marsa-vdalosya-deyakym-riznovydam-zemlyan.html

Ракурс

Колонізація Марса стає найближчим майбутнім. Вчені з NASA і Німецького аерокосмічного центру провели експеримент, під час якого провели стійкість земних мікроорганізмів в умовах Марса.

Для цього зразки були запущені в стратосферу. Відповідна робота опублікована в журналі Frontiers in Microbiology.

Повідомляється, що розуміння того, як почуватимуть себе земні бактерії та гриби на Червоній планеті, важливо для успіху майбутніх марсіанських місій. Для експерименту вчені запустили спори грибів Aspergillus niger і бактерій Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. сapitis і Buttiauxellasp на висоту 38 км, оскільки це середні шари стратосфери.

Саме в стратосфері дослідники могли зімітувати умови, які чекатимуть «землян» на Марсі. Зразки були доставлені на аеростаті NASA, всередині корисного навантаження спеціального пристрою MARSBOx, де підтримувалися склад атмосфери й тиск, аналогічне марсіанському.

Частина висушених мікроорганізмів піддавалася максимальному ультрафіолетовому випромінюванню, а частина — була від нього захищена. Після п’яти годин експерименту зразки аналізували на метаболічні зміни.

Зазначається, що не всі мікроорганізми вижили в подібних умовах. Але спори грибів чорної цвілі Aspergillus niger і бактерії Salinisphaera shabanensis виявилися найбільш стійкими. Особливо хорошу стійкість продемонструвала цвіль — вона продовжила рости на Землі після «космічної подорожі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA вперше отримало сигнал від вертольота Ingenuity через орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал повідомив вченим про те, що вертоліт вагою у два кілограми і його базова станція функціонують у марсіанських умовах. Цей сигнал від вертольота дозволяє вченим продовжувати місію.