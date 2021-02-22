Адаптироваться к Марсу удалось некоторым видам «землян»

Марс. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150757-adaptirovatsya-k-marsu-udalos-nekotorym-vidam-zemlyan.html

Ракурс

Колонизация Марса становится ближайшим будущим. Ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра провели эксперимент, в ходе которого провели устойчивость земных микроорганизмов в условиях Марса.

Для этого образцы были запущены в стратосферу. Соответствующая работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Сообщается, что понимание того, как будут чувствовать себя земные бактерии и грибы на Красной планете, важно для успеха будущих марсианских миссий. Для эксперимента ученые запустили споры грибов Aspergillus niger и бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. сapitis и Buttiauxellasp на высоту 38 км, поскольку это средние слои стратосферы.

Именно в стратосфере исследователи могли сымитировать условия, которые будут ожидать «землян» на Марсе. Образцы были доставлены на аэростате NASA, внутри полезной нагрузки специального устройства MARSBOx, где поддерживались состав атмосферы и давление, аналогичное марсианскому.

Часть высушенных микроорганизмов подвергалась максимальному ультрафиолетовому излучению, а часть — была от него защищена. После пяти часов эксперимента образцы анализировали на выживаемость и метаболические изменения.

Отмечается, что не все микроорганизмы выжили в подобных условиях. Но споры грибов черной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis оказались наиболее устойчивы. Особенно хорошую выживаемость продемонстрировала плесень — ее споры продолжили расти на Земле после «космического путешествия».

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA впервые получило сигнал от вертолета Ingenuity через орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал сообщил ученым о том, что вертолет весом в два килограмма и его базовая станция функционируют в марсианских условиях. Этот сигнал от вертолета позволяет ученым продолжить миссию.