Вакцина Covishield – что Степанов везет в Украину. Фото: Слово и дело

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Вакцина от коронавируса Covishield, которую производит компания Serum Institute в Индии, является аналогом препарата AstraZeneca и производится по ее лицензии.

Serum Institute дополнительно поставит в Украину 5 млн доз вакцины против коронавируса. Институт производит больше 50 млн доз различных препаратов в месяц, пишет The Page.

Вакцину Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса — аденовируса шимпанзе.

Ученые модифицировали его, чтобы он был похож на коронавирус. Стоит отметить, что такая вакцина не может вызвать коронавирус.

Covishield побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит организм для атаки на любую из коронавирусных инфекций.

Вакцинация состоит из двух вакцин, прививки делают с интервалом 4−12 недель. Препарат можно хранить при температуре от 2 °C до 8 °C, стоимость одной дозы составит 3 долл.

Международные клинические испытания вакцины от Astra Zeneca показали, что при введении половины дозы, а затем прививки полной дозой эффективность достигает 90%.

Однако неопубликованные данные свидетельствуют о том, что продолжительность промежутка времени между первой и второй прививкой влияет на эффективность вакцины. В группе, где промежуток времени между прививками был больше, эффективность после первой дозы достигает 70%.

Наиболее распространенными возможными побочными эффектами вакцины являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах. Также вакцина может вызвать затруднение дыхания.

Кроме того, фиксируют рвоту и диарею. В минимальном количестве также было зафиксировано снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Напомним, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca находится на прямом маршруте к Украине, она прибудет в Киев в ближайшие дни.