Вакцина Covishield — що Степанов везе в Україну. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n150756-vakcyna-covishield-scho-stepanov-veze-v-ukrayinu.html

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Вакцина від коронавірусу Covishield, яку виготовляє компанія Serum Institute в Індії, є аналогом препарату AstraZeneca і виробляється за її ліцензією.

Serum Institute додатково поставить в Україну 5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Інститут в Індії виробляє понад 50 млн доз різних препаратів на місяць, пише The Page.

Вакцину Covishield виготовляють з ослабленої версії вірусу — аденовірусу шимпанзе.

Вчені модифікували його, щоб він був схожий на коронавірус. Варто зазначити, що така вакцина не може спричиняти коронавірус.

Covishield спонукає імунну систему виробляти антитіла та готує організм для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Вакцинація складається з двох вакцин, щеплення роблять з інтервалом 4−12 тижнів. Препарат можна зберігати за температури від 2 °C до 8 °C, вартість однієї дози — 3 дол.

Міжнародні клінічні випробування вакцини від Astra Zeneca показали, що в разі введення половини дози, а потім щеплення повною дозою ефективність досягає 90%.

Однак неопубліковані дані свідчать про те, що тривалість проміжку часу між першим і другим щепленням впливає на ефективність вакцини. У групі, де проміжок часу між щепленнями був більше, ефективність після першої дози сягає 70%.

Найпоширенішими можливими побічними ефектами вакцини є: біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м’язах. Вакцина також може спричинити утруднення дихання.

Крім того, фіксують блювоту та діарею. У мінімальній кількості було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, вона прибуде до Києва найближчими днями.