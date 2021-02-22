15 млн доз американської вакцини NovaVax отримає Україна — Степанов назвав дату

https://racurs.ua/ua/n150736-15-mln-doz-amerykanskoyi-vakcyny-novavax-otrymaie-ukrayina-stepanov-nazvav-datu.html

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15 млн доз американської вакцини NovaVax проти коронавірусу загалом отримає Україна. Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив, що Київ очікує старту поставок з липня 2021 року. Перемовини щодо збільшення постачання вакцини NovaVax на 5 млн доз Степанов провів під час робочого візиту до Індії.

Під час перемовин нам підтвердили можливість збільшення постачання вакцин проти COVID-19 виробництва NovaVax ще на 5 млн доз. Затвердимо цю домовленість підписанням договору. Тепер загальна кількість вакцин компанії NovaVax, яку ми очікуємо в Україні, складатиме 15 млн доз, — написав глава МОЗ.

За даними профільного міністерства, «початок постачання вакцин компанії NovaVax заплановано, починаючи з липня 2021 року».

Нагадаємо, NovaVax — американська компанія, яка виготовляє вакцини проти COVID-19 за ліцензійними угодами на потужностях індійського заводу Serum Institute. Степанов також запевнив, що перша партія вакцин AstraZeneca — уже в дорозі до України. Міністр проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.