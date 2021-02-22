15 млн доз американской вакцины NovaVax получит Украина — Степанов назвал дату

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15 млн доз американской вакцины NovaVax против коронавируса получит Украина. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Киев ожидает старта поставок с июля 2021 года. Переговоры об увеличении поставок вакцины NovaVax на 5 млн доз Степанов провел во время рабочего визита в Индию.

Нам подтвердили возможность увеличения поставок вакцин против COVID-19 производства NovaVax еще на 5 млн доз. Утвердим эту договоренность подписанием договора. Теперь общее число вакцин компании NovaVax, которую мы ожидаем в Украине, будет составлять 15 млн доз, — написал глава Минздрава.

По данным профильного министерства, «старт поставок вакцин компании NovaVax запланирован, начиная с июля 2021 года».

Напомним, NovaVax — американская компания, которая производит вакцины против COVID-19 по лицензионным соглашениям на мощностях индийского завода Serum Institute. Степанов также заверил, что первая партия вакцин AstraZeneca — уже едет в Украину. Министр проконтролировал отгрузку первых 500 тыс. доз с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.