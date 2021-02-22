Анатолий Шарий не прибыл на допрос в СБУ. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n150754-shariy-ne-pribyl-na-dopros-v-sbu-v-specslujbe-otreagirovali.html

Ракурс

Блогер Анатолий Шарий 22 февраля не прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

В спецслужбе считают, что его неявку можно трактовать как сокрытие от следствия. Ходатайство адвоката подозреваемого будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. Шария и его защиту пригласили 25 февраля ознакомиться с материалами производства, которые служили для сообщения ему подозрения. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сам блогер записал видео, в котором заявил, что Служба безопасности уже якобы пять дней «прячется от его адвокатов, которым, мол, не предоставляют соответствующие документы относительно подозрения». Шарий подчеркнул, что не может физически прибыть на допрос, потому что находится за границей и имеет статус беженца.

Как известно, 16 февраля Анатолию Шарию СБУ сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, Анатолий Шарий заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене. Также блогер исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине.