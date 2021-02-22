Виновных в COVID-вспышке назвал Минздрав — Иностранцы и «Буковель», где отдыхал Зеленский

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«Буковель», горнолыжный курорт, а также иностранных туристов, назвали в Министерстве здравоохранения причиной новой вспышки коронавирусной болезни на территории Ивано-Франковской области.

Об этом на форуме «Украина 30. Инфраструктура» 22 февраля в Киеве заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Мы ожидали, что (новая волна коронавируса — ред.) будет 5−10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам Виктора Ляшко, нашего санитарного врача, это дал «Буковель» и иностранные туристы. И дальше начало расходиться с помощью местного населения, — сказал Тимошенко.

Чиновник заверил, что власти сделали все возможное, чтобы взять вспышку под контроль, и выразил надежду на стабилизацию ситуации в ближайшее время.

Кровати нашли, техника есть, кислород есть — надеюсь, что мы собьем эту волну. Мы готовимся и в других областях также, потому что видим, что в Черновцах начинается подъем (уровня заболеваемости — ред.) и в Закарпатской области, — сообщил заместитель Андрея Ермака.

Напомним, что из-за критической ситуации с COVID-19 на Прикарпатье впервые с начала эпидемии пришлось разворачивать мобильный госпиталь и блокпосты с полицией, Нацгвардией и медиками на дорогах. С 22 февраля в области действуют жесткие карантинные ограничения.