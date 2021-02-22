Винних у COVID-спалаху назвало МОЗ – Іноземці й “Буковель”, де відпочивав Зеленський

https://racurs.ua/ua/n150755-vynnyh-u-covid-spalahu-nazvalo-moz-inozemci-y-bukovel-de-vidpochyvav-zelenskyy.html

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«Буковель», гірськолижний курорт, а також іноземних туристів, назвали у Міністерстві охорони здоров’я причиною нового спалаху коронавірусної хвороби на території Івано-Франківської області.

Про це на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого у Києві заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ми очікували, що (нова хвиля коронавірусу — ред.) буде 5−10 лютого, але вона почалася трохи пізніше. За підрахунками Віктора Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав «Буковель» й іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення, — сказав Тимошенко.

Чиновник запевнив, що влада зробила все можливе, щоб взяти спалах під контроль, і висловив сподівання на стабілізацію ситуації найближчим часом.

Ліжка знайшли, техніка є, кисень є - сподіваюся, що ми зіб'ємо цю хвилю. Ми готуємося і в інших областях також, тому що бачимо, що в Чернівцях починається підйом деякий, в Закарпатській області, — повідомив заступник Андрія Єрмака.

Нагадаємо, що через критичну ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті вперше з початку епідемії довелося розгортати мобільний госпіталь та блокпости з поліцією, Нацгвардією та медиками на дорогах. З 22 лютого в області діють жорсткі карантинні обмеження.