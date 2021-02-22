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Ракурс
Дельфіни. Фото: BBC

Масове самогубство вчинили дельфіни на березі Нової Зеландії (ФОТО, ВІДЕО)

22 лют 2021, 13:17
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Чорні дельфіни викинулися на берег в Новій Зеландії. Кілька десятків тварин загинули на косі Фаруелл, де неодноразово фіксували випадки масової загибелі їхніх найближчих родичів.

Мертву зграю з 49 гринд було виявлено в понеділок, 22 лютого, приблизно за 90 км на північ від туристичного міста Нельсон на Південному острові. Про це повідомляє Департамент охорони довкілля у Facebook.

До моменту прибуття рятувальників дев’ять гринд загинули. Наразі близько 65 добровольців доглядають за 40 дельфінами, що залишилися в живих. Як тільки вода підніметься, тварин спробують зняти з мілини.

Порятунок дельфінів. Фото: Facebook


Коса Фаруелл — це піщана коса, яка виступає біля затоки Голден-Бей в північній частині новозеландського острова Південний. За останні 15 років тут сталося щонайменше десять викидів на берег чорних дельфінів. Під час останнього, в лютому 2017 року, на берег викинулися майже 700 морських ссавців, 250 особин загинули. Вченим досі невідомо, чому саме ця коса становить небезпеку для чорних дельфінів.

Порятунок дельфінів. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельфіни в Австралії масово викинулися на берег. Майже 300 особин різновиду гринда викинулися на західному узбережжі штату Тасманія. Це одне з наймасовіших викидань дельфінів біля острова за останні десять років.

Джерело: Ракурс


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