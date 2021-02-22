Дельфіни. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n150753-masove-samogubstvo-zchynyly-delfiny-na-berezi-novoyi-zelandiyi-foto-video.html

Ракурс

Чорні дельфіни викинулися на берег в Новій Зеландії. Кілька десятків тварин загинули на косі Фаруелл, де неодноразово фіксували випадки масової загибелі їхніх найближчих родичів.

Мертву зграю з 49 гринд було виявлено в понеділок, 22 лютого, приблизно за 90 км на північ від туристичного міста Нельсон на Південному острові. Про це повідомляє Департамент охорони довкілля у Facebook.

До моменту прибуття рятувальників дев’ять гринд загинули. Наразі близько 65 добровольців доглядають за 40 дельфінами, що залишилися в живих. Як тільки вода підніметься, тварин спробують зняти з мілини.





Коса Фаруелл — це піщана коса, яка виступає біля затоки Голден-Бей в північній частині новозеландського острова Південний. За останні 15 років тут сталося щонайменше десять викидів на берег чорних дельфінів. Під час останнього, в лютому 2017 року, на берег викинулися майже 700 морських ссавців, 250 особин загинули. Вченим досі невідомо, чому саме ця коса становить небезпеку для чорних дельфінів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельфіни в Австралії масово викинулися на берег. Майже 300 особин різновиду гринда викинулися на західному узбережжі штату Тасманія. Це одне з наймасовіших викидань дельфінів біля острова за останні десять років.