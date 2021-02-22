Дельфины. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n150753-massovoe-samoubiystvo-sovershili-delfiny-na-beregu-novoy-zelandii-foto-video.html

Ракурс

Черные дельфины выбросились на берег в Новой Зеландии. Несколько десятков животных погибли на косе Фаруэлл, где неоднократно фиксировали случаи массовой гибели их ближайших родственников.

Мертвую стаю из 49 гринд обнаружили в понедельник, 22 февраля, примерно в 90 км к северу от туристического города Нельсон на Южном острове. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды в Facebook.





К моменту прибытия спасателей девять гринд погибли. В настоящее время около 65 добровольцев спасают 40 дельфинов, оставшихся в живых. Как только вода поднимется, животных попытаются снять с мели.

Коса Фаруэлл — это песчаная коса, которая выступает у залива Голден-Бей в северной части новозеландского острова Южный. За последние 15 лет здесь произошло не менее десяти выбросов на берег черных дельфинов. Во время последнего, в феврале 2017 года, на берег выбросились почти 700 морских млекопитающих, 250 особей погибли. Ученым до сих пор неизвестно, почему именно эта коса представляет опасность для черных дельфинов.

Напомним, ранее мы сообщали, что дельфины в Австралии массово выбросились на берег. Почти 300 особей вида гринда выбросились на западном побережье штата Тасмания. Это одно из самых массовых самоубийств дельфинов у острова за последние десять лет.