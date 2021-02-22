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Ракурс
Дельфины. Фото: Facebook

Массовое самоубийство совершили дельфины на берегу Новой Зеландии (ФОТО, ВИДЕО)

22 фев 2021, 13:17
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Черные дельфины выбросились на берег в Новой Зеландии. Несколько десятков животных погибли на косе Фаруэлл, где неоднократно фиксировали случаи массовой гибели их ближайших родственников.

Мертвую стаю из 49 гринд обнаружили в понедельник, 22 февраля, примерно в 90 км к северу от туристического города Нельсон на Южном острове. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды в Facebook.


К моменту прибытия спасателей девять гринд погибли. В настоящее время около 65 добровольцев спасают 40 дельфинов, оставшихся в живых. Как только вода поднимется, животных попытаются снять с мели.
Спасение дельфинов. Фото: FacebookКоса Фаруэлл — это песчаная коса, которая выступает у залива Голден-Бей в северной части новозеландского острова Южный. За последние 15 лет здесь произошло не менее десяти выбросов на берег черных дельфинов. Во время последнего, в феврале 2017 года, на берег выбросились почти 700 морских млекопитающих, 250 особей погибли. Ученым до сих пор неизвестно, почему именно эта коса представляет опасность для черных дельфинов.

Спасение дельфинов. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что дельфины в Австралии массово выбросились на берег. Почти 300 особей вида гринда выбросились на западном побережье штата Тасмания. Это одно из самых массовых самоубийств дельфинов у острова за последние десять лет.

Источник: Ракурс


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