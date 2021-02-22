Медведчук хочет посадить Марченко в кресло президента — СМИ

https://racurs.ua/n150752-medvedchuk-hochet-posadit-marchenko-v-kreslo-prezidenta-smi.html

Ракурс

Оксана Марченко, жена кума Путина Виктора Медведчука, может составить конкуренцию нардепу от ОПЗЖ Юрию Бойко на предстоящих выборах президента Украины от пророссийских сил, которые контролирует Кремль.

Такое мнение высказал бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко в Телеграм.

Планы Оксаны Марченко заняться политикой и вступить в ОПЗЖ больше всего напрягли коллег по кремлевской фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Ведь Марченко может стать конкурентом Бойко на будущих выборах президента от пророссийских сил. Через свою сетку говорящих голов Медведчук уже начал разгонять тезис, что Марченко пойдет на выборы президента, — написал Лещенко.

В то же время подконтрольные Медведчуку СМИ и так называемые блогеры начали публиковать «желтые» новости, в которых сравнивали поход Марченко в украинскую политику с пророчествами болгарской Ванги, сторонники которой приписывают ей экстрасенсорные способности.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.