Шарахаться никого не буду — вице-премьер Уруский объяснил совместное фото с Кадыровым

https://racurs.ua/n150751-sharahatsya-nikogo-ne-budu-vice-premer-uruskiy-obyasnil-sovmestnoe-foto-s-kadyrovym.html

Ракурс

Скандальное фото и появление вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пояснил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он подтвердил, что был рядом с Кадыровым во время церемонии открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, но размещение руководителей официальных делегаций во время церемонии определило государство-организатор.

Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что у меня лично во время, в ходе и после церемонии не было никаких контактов с главой делегации РФ Кадыровым, — написал Уруский на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что украинская делегация обратила внимание хозяев мероприятия в Абу-Даби о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.