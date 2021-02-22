Уруский и Кадыров. Фото: Facebook

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Олег Уруский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, был замечен вместе с лидером Чечни и соратником президента России Владимира Путина Рамзаном Кадыровым.

Инцидент произошел во время международной выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). На это отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав соответствующее фото на своей странице в Facebook.







Отметим, что в Абу-Даби Уруский возглавляет украинскую делегацию. Он заявил, что в рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники.

По словам Уруского, в Абу-Даби он встретился с главой Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по вопросам оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. Что касается Кадырова, то о нем он не вспоминал.

В соцсетях часть пользователей подозревает, что фото с Уруский и Кадыровым — фейк, который создали в фотошопе. Однако на видео с выставки видно, что рядом с Кадыровым идет Уруский.





Напомним, ранее мы сообщали, что государственный концерн «Укроборонпром» 21 февраля представил новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби привезли модель наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха» от конструкторского бюро «Луч». Также выставили на обозрение натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов «Скиф» и «Корсар».