«Укроборонпром» презентовал оружие на выставке IDEX. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n150719-udarnyy-bespilotnik-i-rakety-kakoe-orujie-predstavila-ukraina-na-vystavke-idex-2021-video.html

Ракурс

Государственный концерн «Укроборонпром» 21 февраля представил новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Абу-Даби привезли модель наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха» от конструкторского бюро «Луч». Также на выставили на обозрение выставили натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов «Скиф» и «Корсар». Об этом сообщила прес-служба «Укроборонпром».

Кроме того, презентовала Украина и макет разведывательно-ударного беспилотника «Сокол-300». Боевой дрон вооружен четырьмя управляемыми ракетами с дальностью полета до 10 км. Беспилотник может нести груз до 300 км и имеет взлетное нагрузки до 1 тыс. 225 кг.

Эта выставка дает возможность презентовать современные перспективные и инновационные разработки, которые созданы благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей оборонке есть что показать и предложить потенциальным заказчикам со всего мира, — отмечает руководитель «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Также на выставке должны презентовать возможности танка «Оплот», боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки украинской оборонки.

Как известно, IDEX — одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента ОАЭ. В Абу-Даби свои экспозиции презентуют более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

Напомним, в 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» прекратит свое существование — его трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.