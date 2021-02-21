25 тыс. черных дыр на одной карте зафиксировали астрономы. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n150718-25-tys-chernyh-dyr-na-odnoy-karte-zafiksirovali-astronomy-foto.html

Ракурс

Астрофизики зафиксировали 25 тыс. черных дыр на одной карте — самой подробной на сегодня, которая была снята в области низких радиочастот.

Команде физиков пришлось подключить суперкомпьютеры, а специальные алгоритмы просчитывали состояние ионосферы и корректировали полученные радиотелескопами данные с учетом ее воздействия. Объединив 256 часов наблюдений за северным небом, исследователи смогли запечатлеть на одном изображении целых 25 тыс. сверхмассивных черных дыр. Теперь карта покрывает 4% ночного неба Северного полушария. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Phys.org.

С первого взгляда кажется, что на карте изображено огромное количество разных звезд. Но на самом деле все объекты представляют собой сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.

Ученые утверждают, что планируют работать до тех пор, пока не нанесут на карту 100% этой части неба. Они заявляют, что эта карта также дает представление о крупномасштабной структуре Вселенной.

Напомним, в Европейской южной обсерватории заявили, что обнаружили шесть галактик, попавших к «паутине» газа вокруг сверхмассивной черной дыры, когда Вселенной было лишь 0,9 млрд лет. Масса этой черной дыры составляет примерно 1 млрд масс Солнца.