25 тис. чорних дір на одній карті зафіксували астрономи. Фото: РІА Новини

https://racurs.ua/ua/n150718-25-tys-chornyh-dir-na-odniy-karti-zafiksuvaly-astronomy-foto.html

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Астрофізики зафіксували 25 тис. чорних дір на одній карті — найдетальнішій на сьогодні, яка була знята в області низьких радіочастот.

Команді фізиків довелося підключити суперкомп’ютери, а спеціальні алгоритми прораховували стан іоносфери і коригували отримані радіотелескопами дані з урахуванням її впливу. Об'єднавши 256 годин спостережень за північним небом, дослідники змогли відобразити на одному зображенні цілих 25 тис. надмасивних чорних дір. Тепер карта покриває 4% нічного неба північної півкулі. Про це повідомляється в журналі Astronomy & Astrophysics, передає Phys.org.

З першого погляду здається, що на карті зображена величезна кількість різних зірок. Але насправді всі об'єкти являють собою надмасивні чорні діри в центрах галактик.

Науковці стверджують, що планують працювати доти, доки не нанесуть на карту 100% цієї частини неба. Вони заявляють, що ця мапа також дає уявлення про великомасштабну структуру Всесвіту.

Нагадаємо, в Європейській південній обсерваторії заявили, що виявили шість галактик, що потрапили до «павутини» газу довкола надмасивної чорної діри, коли Всесвіту було лише 0,9 млрд років. Маса цієї чорної діри становить приблизно 1 млрд мас Сонця.