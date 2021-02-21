«Укроборонпром» презентував зброю на виставці IDEX. Скріншот з відео

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Державний концерн «Укроборонпром» 21 лютого представив нову військову техніку і озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

В Абу-Дабі привезли модель наземного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» та високоточної реактивної системи «Вільха» від конструкторського бюро «Луч». Також на виставили на огляд натуральні зразки протитанкових ракетних комплексів «Скіф» та «Корсар». Про це повідомила прес-служба ДК «Укроборонпром».

Крім того, презентувала Україна й макет розвідувально-ударного безпілотника «Сокіл-300».Бойовий дрон озброєний чотирма керованими ракетами з дальністю польоту до 10 км. Безпілотник може нести вантаж до 300 км та має злітне навантаження до 1 тис. 225 кг.

Ця виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу. Нашій оборонці є що показати та запропонувати потенційним замовникам з усього світу, — зазначив керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Також на виставці повинні презентувати можливості танка «Оплот», бойової машини БТР-4 та інші передові розробки української оборонки.

Як відомо, IDEX — одна з найбільших військових міжнародних виставок, яка проводиться під патронатом президента ОАЕ. В Абу-Дабі свої експозиції презентують понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.

Нагадаємо, у 2021 році державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування — його трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.