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Ракурс
СБУ задержала агента Генштаба ВС России. Фото: СБУ

Агента Генштаба ВС России схватили контрразведчики в Харькове — видео задержания

22 фев 2021, 11:36
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Агента российской военной разведки задержали в Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины.

Гражданин Украины был завербован представителями Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации во время его поездки в Россию. Московские кураторы приказали ему собирать закрытую информацию о новейшей украинской бронетехнике, а именно — техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот». Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

СБУ задержала агента Генштаба ВС России. Фото: СБУ

СБУ задержала агента Генштаба ВС России. Фото: СБУ

Злоумышленник пытался привлечь сотрудника харьковского госпредприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка. Украинская спецслужба задокументировала, как агент получил от работника образцы «технических материалов» и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предателя задержали с поличным в одном из спальных районов Харькова.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что суд его арестует.


Напомним, 9 февраля в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который, по данным своих кураторов, собирал информацию о современной военной технике для Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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