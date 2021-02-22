СБУ задержала агента Генштаба ВС России. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n150740-agenta-genshtaba-vs-rossii-shvatili-kontrrazvedchiki-v-harkove-video-zaderjaniya.html

Ракурс

Агента российской военной разведки задержали в Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины.

Гражданин Украины был завербован представителями Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации во время его поездки в Россию. Московские кураторы приказали ему собирать закрытую информацию о новейшей украинской бронетехнике, а именно — техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот». Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленник пытался привлечь сотрудника харьковского госпредприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка. Украинская спецслужба задокументировала, как агент получил от работника образцы «технических материалов» и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предателя задержали с поличным в одном из спальных районов Харькова.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что суд его арестует.

Напомним, 9 февраля в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который, по данным своих кураторов, собирал информацию о современной военной технике для Вооруженных сил Украины.