СБУ затримала агента Генштабу ЗС Росії. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російської воєнної розвідки затримали в Харкові співробітники контррозвідки Служби безпеки України.

Громадянин України був завербований представниками Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації під час його поїздки до Росії. Московські куратори наказали йому збирати закриту інформацію про новітню українську бронетехніку, а саме — технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ «Оплот». Про це 22 лютого повідомив прес-центр СБУ.

Зловмисник намагався залучити співробітника харківського держпідприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке здійснювало розробку танку. Українська спецслужба задокументувала, як агент отримав від працівника зразки «технічних матеріалів» та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби. Зрадника затримали на гарячому в одному зі спальних районів Харкова.

Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Очікується, що суд його заарештує.

Нагадаємо, 9 лютого у Харкові контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який, завданням своїх кураторів збирав інформацію щодо сучасної військової техніки для Збройних сил України.