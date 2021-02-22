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Ракурс
Чи будує Київ ще одну дамбу на Кримському каналі, розповів Зеленський

Чи будує Київ ще одну дамбу на Кримському каналі, розповів Зеленський

22 лют 2021, 11:23
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Чи побудує Київ ще одну дамбу на Північно-кримському каналі, розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 лютого після виступу на форумі «Україна-30: Інфраструктура».

ЗМІ поцікавилися у глави держави коментарем щодо появи у російській пресі інформації з приводу Північно-кримського каналу, де Україна начебто-то збиралася побудувати вже другу дамбу в рамках президентського проекту «Велике будівництво».

Поки-що не збиралися. Але читати про це треба. Іноді вони (пропагандистські ЗМІ РФ — ред.) підкидають непогані ідеї, — заявив Зеленський.


Нагадаємо, на минулому тижні під час зустрічі постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневича з начальником Управління Північно-кримського каналу в місті Таврійськ Сергієм Шевченком обговорювалося питання можливості будівництва на Херсонщині на 107-му кілометрі каналу дамби, яка б максимально унеможливила потрапляння води до тимчасово окупованого Криму. Кориневич тоді наголосив, що позиція Києва залишається однозначною — жодної води анексованому півострову до деокупації.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Москвою постачання води до Криму було припинено.

Джерело: Ракурс


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