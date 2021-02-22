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Ракурс
Строит ли Киев еще одну дамбу на Крымском канале, рассказал Зеленский

Строит ли Киев еще одну дамбу на Крымском канале, рассказал Зеленский

22 фев 2021, 11:23
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Построит ли Киев еще одну дамбу на Северо-крымском канале, рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 февраля после выступления на форуме «Украина-30: Инфраструктура».

СМИ поинтересовались у главы государства комментарием после появления в российской прессе информации о Северо-крымском канале, на котором Украина якобы собралась построить уже вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большая стройка».

Пока не собирались. Но читать об этом надо. Иногда они (пропагандистские СМИ РФ — ред.) подбрасывают неплохие идеи, — заявил Зеленский.


Напомним, на прошлой неделе во время встречи постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича с начальником Управления Северо-крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко обсуждался вопрос возможности строительства на Херсонщине на 107-м километре канала дамбы, которая бы сделала максимально невозможным попадание воды на временно оккупированном Крым. Кориневич тогда подчеркнул, что позиция Киева остается однозначной — никакой воды аннексированному полуострову до деоккупации.

К 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде благодаря Северо-крымскому каналу, соединяющему Днепр с полуостровом. После оккупации Крыма Москвой подача воды была прекращена.

Источник: Ракурс


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