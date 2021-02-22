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Ракурс
Пес. Фото: Istock

Пес спас хозяина от смерти, в течение недели обогревая его в горах (ФОТО, ВИДЕО)

22 фев 2021, 11:22
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Пес в Альпах спас своего хозяина, который получил травму ноги и не мог сдвинуться с места. Животное грело мужчину в течение недели, пока его не нашли спасатели.

33-летний турист из Триеста пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Об этом сообщила в Facebook местная спасательная служба.

Пес и спасатели. Фото: FacebookСообщается, что об исчезновении мужчины сообщила его девушка еще 17 февраля. Для поисковой операции привлекли вертолет, с помощью которого и нашли пропавшего туриста на высоте 700 метров.

Он лежал у ручья, покрытый листьями, но из воздуха спасатели смогли разглядеть одеяло из фольги, которое лежало рядом. Мужчину обогревал пес по кличке Эш, который все время был рядом и грел своим телом хозяина. Спасатели приняли животное под свой надзор, а мужчину вертолетом доставили в госпиталь.


По словам спасателей, мужчина был в сознании, но был голоден и хотел пить. Как выяснилось, турист сорвался со скалы и сломал лодыжку, из-за чего не смог передвигаться и пролежал семь суток без еды.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове маленький ребенок ночью сбежал из дома и босиком бродил по улицам. Прохожие обнаружили около 4.20 одинокого ребенка во дворе одного из домов улицы Мира. Ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев был босиком. Предварительно установлено, что ребенок смог выйти из квартиры с помощью пса. Собака открыла входную дверь. После «вынужденной» прогулки девочку доставили в одну из районных больниц, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: Ракурс


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