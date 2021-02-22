Пес. Фото: Istock

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Ракурс

Пес в Альпах спас своего хозяина, который получил травму ноги и не мог сдвинуться с места. Животное грело мужчину в течение недели, пока его не нашли спасатели.

33-летний турист из Триеста пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Об этом сообщила в Facebook местная спасательная служба.



Сообщается, что об исчезновении мужчины сообщила его девушка еще 17 февраля. Для поисковой операции привлекли вертолет, с помощью которого и нашли пропавшего туриста на высоте 700 метров.

Он лежал у ручья, покрытый листьями, но из воздуха спасатели смогли разглядеть одеяло из фольги, которое лежало рядом. Мужчину обогревал пес по кличке Эш, который все время был рядом и грел своим телом хозяина. Спасатели приняли животное под свой надзор, а мужчину вертолетом доставили в госпиталь.

По словам спасателей, мужчина был в сознании, но был голоден и хотел пить. Как выяснилось, турист сорвался со скалы и сломал лодыжку, из-за чего не смог передвигаться и пролежал семь суток без еды.





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