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Ракурс
Пес. Фото: Istock

Пес врятував господаря від смерті, протягом тижня обігріваючи його у горах (ФОТО, ВІДЕО)

22 лют 2021, 11:22
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Пес в Альпах врятував свого господаря, який дістав травму ноги та не міг зрушити з місця. Тварина гріла чоловіка протягом тижня, поки його не відшукали рятувальники.

33-річний турист з Трієста пережив сім холодних ночей на відкритому повітрі зі зламаною ногою. Про це повідомила у Facebook місцева рятувальна служба.

Повідомляється, що про зникнення чоловіка повідомила його дівчина ще 17 лютого. Для пошукової операції залучити гелікоптер, за допомогою якого і знайшли зниклого туриста на висоті 700 метрів.

Пес і рятувальники. Фото: Facebook

Він лежав біля струмка, покритий листям, але з повітря рятувальники змогли розгледіти ковдру з фольги, що лежала поруч. Чоловіка обігрівав собака на прізвисько Еш, який весь час був поруч і грів своїм тілом. Рятувальники взяли тварину під свій нагляд, а чоловіка гелікоптером доправили до госпіталю.


За словами рятувальників, чоловік був притомний, але голодний і хотів пити. Як з’ясувалося, турист зірвався зі скелі та зламав кісточку, через що не зміг пересуватися і пролежав сім діб без їжі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові маленька дитина серед ночі втекла з дому і босоніж вешталася вулицями. Перехожі виявили близько 4.20 самотню дитину у дворі одного з будинків вулиці Миру. Дитина віком 1 рік і 10 місяців була босою. Попередньо встановлено, що дитина змогла вийти з квартири за допомогою пса. Собака відчинив вхідні двері. Після «вимушеної» прогулянки дівчинку доправили до однієї з районних лікарень, наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Джерело: Ракурс


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