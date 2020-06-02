З квартири дівчинці допоміг втекти пес. Фото: alwaysbusymama.com

https://racurs.ua/ua/n139133-u-harkovi-pivtorarichna-dytyna-vnochi-bosonij-veshtalasya-vulycyamy-z-kvartyry-divchynci-dopomig.html

Ракурс

У Харкові маленька дитина серед ночі втекла з дому і босоніж вешталася вулицями.

Перехожі виявили близько 4.20 самотню дитину у дворі одного з будинків вулиці Миру. Дитина віком 1 рік і 10 місяців була босою. Про це 2 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що дитина змогла вийти з квартири за допомогою пса. Собака відчинив вхідні двері. Після «вимушеної» прогулянки дівчинку доправили до однієї з районних лікарень, наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що родина раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Батькам виписали штраф за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, вчора у Харкові 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випали з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.