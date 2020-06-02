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Ракурс
З квартири дівчинці допоміг втекти пес. Фото: alwaysbusymama.com

У Харкові півторарічна дитина вночі босоніж вешталася вулицями: втекти з квартири дівчинці допоміг пес

2 чер 2020, 13:42
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У Харкові маленька дитина серед ночі втекла з дому і босоніж вешталася вулицями.

Перехожі виявили близько 4.20 самотню дитину у дворі одного з будинків вулиці Миру. Дитина віком 1 рік і 10 місяців була босою. Про це 2 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що дитина змогла вийти з квартири за допомогою пса. Собака відчинив вхідні двері. Після «вимушеної» прогулянки дівчинку доправили до однієї з районних лікарень, наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.



У поліції повідомили, що родина раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Батькам виписали штраф за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, вчора у Харкові 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випали з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.

Джерело: Ракурс


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