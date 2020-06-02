Из квартиры девочке помог сбежать пес. Фото: alwaysbusymama.com

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Ракурс

В Харькове маленький ребенок среди ночи сбежал из дома и босиком слонялся по улицам.

Прохожие обнаружили около 4.20 одинокого ребенка во дворе одного из домов на улицы Мира. Ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев был босиком. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что ребенок смог выйти из квартиры с помощью пса. Собака открыл входную дверь. После «вынужденной» прогулки девочку доставили в одну из районных больниц, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Родителям выписали штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, вчера в Харькове 42-летняя женщина вместе со своим шестимесячным сыном выпали с 19 этажа жилого дома, расположенного на улице Культуры. Мать и сын погибли на месте.