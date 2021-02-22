Санкції проти Медведчука намагалася пом’якшити СБУ. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n150737-sankciyi-proty-medvedchuka-namagalasya-pom-yakshyty-sbu-zmi.html

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Служба безпеки України намагалася пом’якшити санкції, які Рада національної безпеки та оборони ввела проти восьми фізичних осіб та 19 компаній.

Але в РНБО підтримали більш жорсткий варіант, пише видання Zn.ua.

Згідно з пропозиціями СБУ, винесеним на засідання РНБО 19 лютого, передбачалося введення лише п’яти видів санкцій:

блокування активів — тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торгових операцій;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

Однак секретар РНБО Олексій Данилов запропонував додатково сім обмежень до п’яти. Під час голосування було озвучено пропозицію затвердити остаточне рішення про застосування додаткових санкцій. В результаті було додано ще сім позицій:

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

У прес-службі СБУ в коментарі «Українській правді» наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Інформація з посиланням на непідтверджені джерела щодо того, що «керівництво СБУ намагалось пом’якшити санкції проти Медведчука та пов’язаних з ним осіб» не відповідає дійсності. Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ зокрема, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.