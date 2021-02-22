Санкции против Медведчука пыталась смягчить СБУ. Фото: ТАСС

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Служба безопасности Украины пыталась смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности ввел против восьми физических лиц и 19 компаний.

Но в СНБО поддержали более жесткий вариант, пишет издание Zn.ua.

Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение лишь пяти видов санкций:

блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил дополнительно семь ограничений к пяти. Во время голосования было озвучено предложение утвердить окончательное решение о применении дополнительных санкций. В результате было добавлено еще семь позиций:

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом.

В пресс-службе СБУ в комментарии «Украинской правде» отметили, что эта информация не соответствует действительности

Информация со ссылкой на неподтвержденные источники о том, что «руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных с ним лиц» не соответствует действительности. Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, — сообщили в ведомстве.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.