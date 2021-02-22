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Ракурс
Олег Уруський і Кадиров. Фото: Facebook

Член РНБО з’явився поряд з Кадировим — Шмигаль вимагає пояснень (ФОТО, ВІДЕО)

22 лют 2021, 11:49
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Олег Уруський, міністр з питань стратегічних галузей промисловості, був помічений разом з лідером Чечні та соратником президента Росії Володимира Путіна Рамзаном Кадировим.

Інцидент трапився під час міжнародної виставки зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). На це відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці у Facebook.

Допис Шмигаля. Скріншот: Facebook

Уруський та Кадиров. Фото: Facebook

Зауважимо, що в Абу-Дабі Уруський очолює українську делегацію. Він заявив, що у рамках заходу демонструються новітні технології практично з усіх ключових напрямів розвитку озброєння і військової техніки.


За словами Уруського, в Абу-Дабі він зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі, а також з федеральним міністром з питань оборонної промисловості Ісламської Республіки Пакистан Зобайдою Джалал. Що стосується Кадирова, то про нього він не згадував.

У соцмережах частина користувачів підозрює, що фото з Уруським та Кадировим — фейк, який створили у фотошопі. Але на відео видно, що поруч з Кадировим йде Уруський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державний концерн «Укроборонпром» 21 лютого представив нову військову техніку і озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Абу-Дабі привезли модель наземного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» та високоточної реактивної системи «Вільха» від конструкторського бюро «Луч». Також виставили на огляд натуральні зразки протитанкових ракетних комплексів «Скіф» та «Корсар».

Джерело: Ракурс


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