Шарахатися нікого не буду — віце-прем'єр Уруський пояснив спільне фото з Кадировимhttps://racurs.ua/ua/n150751-sharahatysya-nikogo-ne-budu-vice-premier-uruskyy-poyasnyv-spilne-foto-z-kadyrovym.htmlРакурс
Скандальне фото і появу разом із главою Чечні Рамзаном Кадировим пояснив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Він підтвердив, що був поруч із Кадировим під час церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, але розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначила держава-організатор.
Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ Кадировим, — написав Уруський на своїй сторінці у Фейсбук.
Він повідомив, що українська делегація звернула увагу господарям заходу в Абу-Дабі про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому.
Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони, — додав урядовець.