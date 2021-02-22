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Шарахатися нікого не буду — віце-прем'єр Уруський пояснив спільне фото з Кадировив, скріншот відео

Шарахатися нікого не буду — віце-прем'єр Уруський пояснив спільне фото з Кадировим

22 лют 2021, 12:58
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Скандальне фото і появу разом із главою Чечні Рамзаном Кадировим пояснив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він підтвердив, що був поруч із Кадировим під час церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, але розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначила держава-організатор.

Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ Кадировим, — написав Уруський на своїй сторінці у Фейсбук.

Він повідомив, що українська делегація звернула увагу господарям заходу в Абу-Дабі про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому.

Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони, — додав урядовець.


Джерело: Ракурс


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