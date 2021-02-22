Шарахатися нікого не буду — віце-прем'єр Уруський пояснив спільне фото з Кадировив, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n150751-sharahatysya-nikogo-ne-budu-vice-premier-uruskyy-poyasnyv-spilne-foto-z-kadyrovym.html

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Скандальне фото і появу разом із главою Чечні Рамзаном Кадировим пояснив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він підтвердив, що був поруч із Кадировим під час церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, але розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначила держава-організатор.

Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ Кадировим, — написав Уруський на своїй сторінці у Фейсбук.

Він повідомив, що українська делегація звернула увагу господарям заходу в Абу-Дабі про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому.