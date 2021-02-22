Шпиталь. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n150750-mobilnyy-shpytal-dlya-hvoryh-na-koronavirus-rozgornuly-na-ivano-frankivschyni-foto-video.html

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Мобільний шпиталь для хворих на коронавірус розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Шпиталь створили на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Шпиталь передбачає 120 ліжок для хворих на інфекцію та забезпечений спеціальним обладнанням для надання медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.





Повідомляється, що роботи щодо розгортання шпиталю, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають.





Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 — це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонують:

приймальне відділення;

блок інтенсивної терапії;

палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров’я.











Зауважимо, що в Івано-Франківську зберігається найскладніша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні. Мер міста Руслан Марцинків заявив, що основною причиною захворюваності є туристичний потенціал.

Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть в жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість хворих — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпатті, Чернівецька область. це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в Івано-Франківській області почали боротися з новим спалахом коронавірусу. Від сьогоднішнього дня і до 28 лютого на Прикарпатті закрили кафе, ресторани, кінотеатри, розважальні центри, заборонили масові заходи і навчання 5−11 класів, студентів перевели на дистанційне навчання.